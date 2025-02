Lanotiziagiornale.it - Ucraina, Trump sente Putin e prende in contropiede Zelensky che risponde sconsolato: “Così Washington si arrende a Mosca”

Dopo giorni di indiscrezioni, il presidente americano Donaldha confermato, spiazzando tutti, di aver già avuto un colloquio con il suo omologo russo, Vladimir, per riallacciare le relazioni diplomatiche in vista dei negoziati di pace per l’. Tuttavia, non è chiaro quanti siano stati i contatti tra i due leader: parlando al New York Post, il tycoon, alla domanda diretta se quella fosse stata la prima conversazione con lo zar, ha risposto in modo sibillino che “è meglio non rivelare” questo dettaglio.Quanto al contenuto del colloquio,si è limitato a riferire che“vuole vedere la gente smettere di morire” e che, per riuscirci, sarebbe disposto a chiudere la guerra ininche: “si”Come prevedibile, questo dialogo diretto tra i due leader ha generato non poche tensioni nell’amministrazione, che sitagliata fuori dalle trattative di pace.