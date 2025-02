Tpi.it - Ucraina, Trump rivela: “Ho parlato con Putin. Ho un piano per porre fine alla guerra con la Russia”

Il presidente degli Stati Uniti Donaldha avuto un colloquio telefonico con il leader del Cremlino Vladimirper provare a negoziare ladellatra. Lazione arriva da un’intervista esclusiva concessa dal magnate repubblicano al quotidiano statunitense The New York Post a bordo dell’Air Force One, in cui l’inquilino della Casa bianca ha affermato di avere unconcreto peral conflitto.“Spero che sia veloce”, ha dichiarato. “Ogni giorno muoiono delle persone. Questainè così brutta. Voglioa questa dannata cosa”. “Ho sempre avuto un buon rapporto con”, ha poi ricordato il presidente degli Stati Uniti, che si è detto sicuro come a“importi” delle uccisioni sul campo di battaglia. “Vuole vedere la gente smettere di morire”, ha detto