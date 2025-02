Ilrestodelcarlino.it - Uccisa a martellate dall’ex, i giudici: “Padovani punì Alessandra che lo aveva lasciato”

Bologna, 10 febbraio 2025 – “L'imputato ha considerato la vittima come un oggetto di proprietà, non come una persona a cui riconoscere il diritto di esprimere una scelta di libertà o di dissenso, l'azione omicida è espressione di un intento ritorsivo dell'imputato verso l'insubordinazione della vittima, è una punizione per essere stato, per i presunti tradimenti da lui ossessivamente contestati alla vittima”. Non lasciano spazi di manovra a un riconoscimento di infermità mentale o a richieste di trasferimento in un carcere psichiatrico le motivazioni con cui la Corte d’Appello di di Bologna spiega la sentenza che lo scorso novembre ha confermato l’ergastolo per Giovanni, l'ex calciatore e modello di 28 anni, che il 23 agosto del 2022 uccise a calci, pugni,e colpi di panchina l’ex fidanzataMatteuzzi, 56 anni.