Sony Interactive Entertainment (SIE) ha annunciato il debutto, sul territoriono, dellatelevisivache, a partire dal prossimo 11 febbraio, sarà disponibile, in esclusiva per glini al tierdel, su Sony Pictures Core, app disponibile su5 e PS4.La, ispirata all’omonimo videogioco, che quest’anno celebra il trentesimo anniversario dall’esordio sulla prima console, è un’action-comedy composta da 10 episodi, della durata di 30 minuti ciascuno, e racconta la storia di John Doe, un corriere chiacchierone incaricato di consegnare un misterioso pacchetto attraverso una landa desolata e post-apocalittica degli Stati Uniti d’America: durante il suo viaggio, affronterà bande di predoni violenti e veicoli distruttivi, incontrando personaggi come Quiet, una fuggitiva con un passato tormentato, e Sweet Tooth, un clown psicopatico.