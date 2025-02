Justcalcio.com - Tuttosport – “Non dobbiamo confondere la realtà, stiamo facendo qualcosa di straordinario”

2025-02-10 00:20:00 Flash news da:Secondo pari di fila per il Napoli capolista che no va oltre l’1-1 al Maradona contro l’Udinese. Al termine del match, il tecnico azzurro Antonio Conte commenta così la partita: “Le difficoltà sono state quelle di non concretizzare e che dopo il gol fabbiamo fato rientrare subito l’Udinese. Queste le due fasi cruciali. Per il resto ci sta che al 70? cerchi di dare energia nuova, ma è normale. Abbiamo 5 sostituzioni e ho cercato di farle. Non bisogna sempre attendere l’85’. Però sicuramente è un peccato perché penso che meritavamo anche di più”.Conte si nasconde: “Punti persi per l’Europa”“Nel secondo tempo è scemata la partita, nel primo tempo abbiamo creato tanto – ha proseugito Conte – una partita dove abbiamo tirato di più in porta. Se hai le occasioni devi concretizzarle.