Tutto sul Festival di Sanremo 2025

Il 75°diandrà in scena dal 11 al 15 febbraioal Teatro Ariston, e verrà trasmesso in diretta su Rai1, Radio2 e RaiPlay. La kermesse musicale vedrà in gara 29 artisti (inizialmente erano 30 prima del ritiro dalla gara di Emis Killa) con altrettante canzoni inedite, affiancate dalle tradizionali cover della quarta serata, che quest'anno non influiranno sulla classifica finale. Torna inoltre la categoria delle “Nuove Proposte”, con quattro giovani talenti che si sfideranno in una competizione separata per aggiudicarsi il titolo.I 29 cantanti e le canzoni in garaAchille Lauro - Incoscienti giovaniAchille Lauro, al secolo Lauro De Marinis, torna per la quarta volta aldi, dopo un'assenza dal 2022. L'artista romano, ma nato a Verona, è anche noto per il suo ruolo di giudice a X Factor.