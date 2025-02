Nerdpool.it - Tutti i Trailer Usciti Durante il Super Bowl 2025

La stagione dei blockbuster inizia col botto! Prima ancora che i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles scendessero in campo al Caesarsdome di New Orleans per ilLIX, i fan hanno potuto godersi un’anteprima esclusiva di alcuni dei film più attesi del. Tra questi, Captain America: Brave New World dei Marvel Studios e F1, il film sulle corse automobilistiche con Brad Pitt.Eccoe teaser che hanno fatto il loro debuttoil grande evento, con anticipazioni di Novocaine, Smurfs, Jurassic World Rebirth, Mission: Impossible — The Final Reckoning e molti altri!Captain America: Brave New WorldIl nuovo film dedicato a Capitan America vede Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson, che si ritrova coinvolto in un incidente internazionale dopo un incontro con il neo-eletto presidente degli Stati Uniti, Ross (Harrison Ford).