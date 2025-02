Quotidiano.net - Tusk, 155 miliardi nelle sicurezza in Polonia per il 2025

Il primo ministro polacco Donaldha annunciato un piano di investimenti record del valore di 155di euro per il, volto a rafforzare ladellanel contesto della guerra in Ucraina e a stimolare la crescita. "Non c'è mai stato un tale importo nella storia dell'economia polacca" per la spesa di investimento, ha sottolineatoin un discorso a Varsavia.