Ecodibergamo.it - Turismo, 2024 record in Lombardia. Oltre 53 milioni di pernottamenti

Leggi su Ecodibergamo.it

IL BILANCIO. L’assessore Mazzali: più 9,2% sull’anno precedente. Vola la Bergamasca con le Orobie. Val Seriana e Val di Scalve: soggiorni in media di 2,1 giorni. In Val Brembana 20mila presenze in più.