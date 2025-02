Oasport.it - Tuffi, Tocci e Pizzini protagonisti agli Assoluti di Bolzano. Rientro positivo per Santoro

Leggi su Oasport.it

Sono andati in archivio gliInvernali di, primo grande appuntamento della stagione per iitaliani. Una tre giorni di gare che ha visto come principaliGiovannied Elisa, con anche il ritorno sul trampolino di Matteo, senza dimenticare i successi dalla piattaforma di Riccardo Giovannini e Maia Biginelli.GliInvernali hanno visto anche alcune assenze decisamente importanti, soprattutto in campo femminile. Nelle gare dal trampolino erano assenti sia Elena Bertocchi sia Chiara Pellacani, che sta continuando il suo percorso universitario negli Stati Uniti. Non era presente neanche Sarah Jodoin di Maria, che tornerà a febbraio dallenamenti in Australia. In campo maschile, invece, non ha preso parte alla competizione Lorenzo Marsa, che era sicuramente tra iattesi dal trampolino.