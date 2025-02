Metropolitanmagazine.it - Trump vuole letteralmente comprare Gaza

, in un delirio coloniale, una rapina geopolitica, una pulizia etnica. Il tutto sta avvenendo sotto i nostri occhi.Donald, con la sua consueta arroganza da tycoon dell’immobiliare e mentalità predatoria, ha dichiarato che gli Stati Uniti si impegnano a “e controllare”. Non si tratta di una battuta di cattivo gusto, ma di un piano che il leader repubblicano ha reso pubblico con la solita spavalderia, suggerendo che l’amministrazione americana possa prendere possesso della Striscia per poi riassegnarne la ricostruzione a stati del Medio Oriente. L’obiettivo? Trasformarenella “Riviera del Medio Oriente”, come se la distruzione sistematica di una terra e il massacro della sua popolazione fossero un fastidioso problema urbanistico da risolvere con un nuovo lussuoso (quindi riservato a pochi, di scarso interesse pubblico) progetto di sviluppo.