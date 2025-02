Sbircialanotizia.it - Trump: “Voglio comprare Gaza”. Hamas: “Non è in vendita”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il presidente americano ribadisce la sua intenzione di mettere in atto il suo piano "Mi impegno ad acquistare e possedere".continua a ribadire la sua intenzione di mettere in atto il suo piano., però, risponde che non è in: "La Striscia dinon è una proprietà immobiliare, ma una parte .L'articolo: “”.: “Non è in” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.