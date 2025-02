Lapresse.it - Trump sul Canada: “Farà molto meglio come nostro 51esimo Stato”

Leggi su Lapresse.it

Il presidente Usa, Donald, in un’intervista andata in onda domenica durante il pre-show del Super Bowl, ha dichiarato di volere seriamente che ildiventi il 51°degli Stati Uniti. “Sì, lo è”, ha dettoa Bret Baier di Fox News Channel quando gli èchiesto se il suo discorso di annettere ilsia “una cosa reale”,ha suggerito di recente il primo ministro canadese Justin Trudeau.“Penso che ilstarebbese fosse il 51°, perché con ilperdiamo 200 miliardi di dollari all’anno. E non permetterò che questo accada”, ha detto.