Trump non si ferma più e annuncia: "Acquisterò Gaza. Dazi al 25% su acciaio e alluminio da domani"

Roma, 9 febbraio 2025 – “Annunceròdel 25% sull'e l'lunedì”. Lo ha detto Donaldparlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. E’ un presidente degli Usa che, in viaggio verso New Orleans, tocca tutti i temi caldi del momento: dal piano per, al Canadando che il 9 febbraio diventerà “La giornata del Golfo d’America”. Parlando con i giornalisti durante il viaggio verso New Orleans, il presidente degli Stati Uniti Donaldha ribadito l'obiettivo di inglobare il Canada come cinquantunesimo Stato.ha detto che sarebbe grandioso se il Canada si unisse "senza quella linea artificiale", intendendo la linea di confine. Il presidente ha accusato il Canada di "non spendere abbastanza per la difesa" perché "ritengono che saremo noi a prenderci cura di loro".