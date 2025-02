361magazine.com - Trump non si ferma: “Annuncerò dazi del 25%. Gaza? Mi impegno ad acquistarla”

Le parole del Presidente Nel pre game del Superbowl, andato in scena in America nella notte, Donaldnon si è risparmiato. Prima ha parlato con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg, dicendo: “del 25% sull’acciaio e l’alluminio lunedì”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da President Donald J.(@realdonald)Poi a Fox è tornato sul Canada che :”farà molto meglio come 51/o Stato degli Usa – e ha poi spiegato – perdiamo 200 miliardi di dollari in sussidi al Canada”.Non è mancato anche un commento sulla situazione die del Medio Oriente. Il numero uno degli Stati Uniti ha detto di essere impegnato nell’acquisto e nel controllo di. Potrebbe però, a quanto detto, concedere alcune aree ad altri Paesi del Medio Oriente così da aiutare nella ricostruzione.