Trump | Il mio piano per Gaza non prevede per i palestinesi il diritto di tornare nella Striscia

Durante un’intervista concessa a Fox News, Donaldha affermato che il suopernonper iildia vivere, una volta ultimata la sua trasformazione‘Riviera del Medio Oriente’. «Avranno alloggi molto migliori. In altre parole, sto parlando di costruire un posto permanente per loro», ha spiegato il presidente degli Stati Uniti.Netanyahu, sempre ai microfoni di Fox News, aveva elogiato ildiBenjamin Netanyahu e Donald(Getty Images).Domenica 9 febbraio, sempre parlando con Fox News, Benjamin Netanyahu aveva elogiato il controverso (e per ora nebuloso)diper, «la prima idea nuova da anni», che «ha il potenziale di cambiare tutto». Il premier israeliano si era premurato di aggiungere che «non ci sarà uno sgombero forzato e non ci sarà una pulizia etnica» deiwi.