Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Il mio piano non prevede il ritorno dei palestinesi a Gaza”. Hamas rinvia il nuovo rilascio di ostaggi, Israele: “Massima allerta”

non avrebbero alcun diritto alin base al suoper prendere controllo della Striscia die trasformarla nella “riviera del Medio Oriente”. Lo ha affermato Donald: “No, non ne avrebbero, perché avranno alloggi molto migliori“, ha detto il presidente degli Stati Uniti a Bret Baier in un estratto di una intervista a Fox News quando gli è stato chiesto se iavrebbero avuto il diritto di tornare. “In altre parole, sto parlando di costruire un posto permanente per loro”, ha spiegato.La Turchia ha espresso dila sua contrarietà. “Nessuno può imporre una seconda Nakba al popolo palestinese, né potrà mai farlo”, ha affermato Recep Tayyip Erdogan, sul futuro della popolazione della Striscia di. Da Kuala Lumpur, il presidente turco ha ribadito le accuse al premier israeliano, Benjamin Netanyahu, che secondo Ankara dovrebbe rispondere per i danni provocati con l’operazione militare controavviata il 7 ottobre 2023.