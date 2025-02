Quotidiano.net - Trump "Ho sentito Putin"

di Marta Ottaviani ROMA La linea telefonica fra la Casa Bianca e il Cremlino è più attiva che mai. In un’intervista rilasciata durante un volo sull’Air Force One al New York Post, un tabloid noto per aver rilanciato più volte teorie complottiste, il presidente americano Donaldha ammesso ciò che molti supponevano: di aver avuto un colloquio telefonico con il presidente. FILO DIRETTO Il presidentenon ha rinunciato alle provocazioni. "È meglio che non dica quante volte ho parlato con", ha dichiarato, lasciando intendere che i contatti tra i due siano stati numerosi e confermando di essere in buoni rapporti con il numero uno del Cremlino. Non ha però specificato se le conversazioni si siano tenute prima o dopo il suo insediamento alla Casa Bianca. Sono così in confidenza che lo zar gli avrebbe persino confessato di essere stanco di vedere la gente morire.