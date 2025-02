Ilfattoquotidiano.it - Trump e Musk trattano gli Usa (e il mondo) come se fossero la loro azienda

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il2 va avanti con deportazioni di migranti, anche verso l’incubo di Guantanamo; epurazioni e licenziamenti di centinaia di migliaia di dipendenti pubblici; negazioni dei diritti di genere e cancellazione del contrasto alle discriminazioni; piani shock in politica estera, dalla Striscia di Gaza all’Ucraina, che appaiono però irrealistici. Il magnate presidente Donalde il suo sodale Elongestiscono gli Usaseunae ilse fosse terreno in vendita:parla di “comprare” Gaza e, magari, di rivenderne poi lotti, di annettere il Canada, di acquisire la Groenlandia, di riappropriarsi del Canale di Panama.Fronte Medio Oriente, l’idea di fare della Striscia la “Riviera del Medio Oriente”, previa espulsione di oltre due milioni di palestinesi, piace solo al premier israeliano Benjamin Netanyahu, che vi vede un’opportunità per fare saltare la tregua e rinsaldare la sua traballante maggioranza – i partiti dell’estrema destra ultra-religiosa vogliono solo svuotare Gaza di Hamas e riprendersi Galilea e Giudea, cioè di fatto la CisGiordania.