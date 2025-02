Quotidiano.net - Trump e i dazi su acciaio e alluminio, la Ue: “Nessuna notifica. Pronti a reagire”

Bruxelles, 10 febbraio 2025 – Uninarrestabile ha annunciato ieri che questa mattina avrebbe comunicato la lista dei Paesi che verranno colpiti daidel 25% sul commercio die del 10% su quello di. Le nuove misure commerciali entreranno in vigore fin da subito, ha dichiarato. Chi sarà colpito? Forse tutti: "Qualunqueentri negli Usa avrà una tariffa del 25%", ha detto. Tuttavia, la Commissione europea in una dichiarazione afferma: "Finora non abbiamo ricevuto alcunaufficiale in merito all'imposizione di tariffe aggiuntive sui beni dell'Ue. Non risponderemo ad annunci generici privi di dettagli o chiarimenti scritti. L'Ue non vede alcuna giustificazione per l'imposizione di tariffe sulle sue esportazioni.mo per proteggere gli interessi delle aziende, dei lavoratori e dei consumatori europei da misure ingiustificate".