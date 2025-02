Linkiesta.it - Trump dice di aver telefonato a Putin, ma probabilmente mentiva

Il presidente degli Stati Uniti, Donalddiavuto dei colloqui con il presidente russo, Vladimir, per parlare dei negoziati sulla guerra tra Russia e Ucraina. L’invasione guidata dal Cremlino è vicina al suo terzo anniversario e il capo della Casa Bianca – che ha sempre vantato il potere negoziale per porre fine al conflitto in poco tempo –che i negoziatori russi vogliono incontrare le controparti statunitensi.ha rilasciato un’intervista al New York Post, quotidiano schierato dalla sua parte e spesso esagerato nelle valutazioni e nei giudizi. Però è stato proprio il presidente americano, mentre era a bordo dell’Air Force One, a dire die un piano per porre fine alla guerra, ovviamente senza entrare nei dettagli: «Spero che sia veloce. Ogni giorno muoiono persone.