Trump dice di aver parlato con Putin per fermare la guerra in Ucraina

Il presidente americano Donaldha detto al New York Post diavuto dei colloqui con il presidente russo, Vladimir, per raggiungere una conclusione negoziata dellatra Russia e, "this damn thing" - come l'ha definita - che dura ormai da tre anni. Secondo, i negoziatori russi vogliono incontrare le controparti americane. A bordo dell'Air Force One,ha rivelato die un piano per porre fine alla, ma ha rifiutato di entrare nei dettagli. "Spero che sia veloce. Ogni giorno muoiono persone. Questaè così brutta in". Secondo quanto riportato dal NY Post, durante l'intervista il presidente americano era affiancato dal consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz, che non ha voluto coni colloqui con Mosca. Ieri Waltz ha detto a Meet the Press della NBC che "ci sono sicuramente molte conversazioni delicate in corso" e che alti diplomatici americani saranno in Europa questa settimana "per discutere i dettagli su come porre fine a questae ciò significherà portare entrambe le parti al tavolo".