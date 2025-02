Panorama.it - Trump, dazi e fentanyl: la guerra commerciale dietro la crisi degli oppioidi

Delusa dall'incapacità di Pechino di contrastare la produzione e il traffico di precursori del, l'amministrazione americana guidata da Donaldha emesso un ordine esecutivo che colpisce la Cina. Il provvedimento evidenzia il ruolo della Cina nella facilitazione delle catene di approvvigionamentosintetici e introduce nuove misure commerciali per spingere Pechino ad adottare azioni più incisive. La Cina come ha reagito duramente. Un portavoce del MinisteroEsteri ha avvertito che «la decisione potrebbe compromettere la futura cooperazione». Il provvedimento rientra in una più ampia strategia governativa che prevede un esame dettagliato delle pratiche economiche non conformi al libero mercato adottate dalla Cina. Le conclusioni di questa analisi potrebbero servire da base per nuovi rincari tariffari, sottolineando la determinazione di Washington nel contrastare le politiche di Pechino in ambitoe di sicurezza.