Trump archivia il gender anche nello sport | le atlete ritrovano i loro legittimi spazi

Circondato da decine dientusiaste, il Presidente degli Stati Uniti Donaldha firmato qualche giorno fa un ordine esecutivo per bandire le persone transdaglifemminili: il suo predecessore, Joe Biden, infatti, nel giorno del suo insediamento, siglando con somma urgenza un ordine esecutivo «contro la discriminazione basata sull’identità di genere» aveva, di fatto, spalancato le porte dellofemminile a uomini che si autopercepivano donne, bollando come discriminatorio ogni atto che impedisse a costoro di gareggiare nelle competizioni del genere di elezione.Leamericane penalizzate dal wokePer anni le studentesse universitarie americane sono state costrette a dividere gli spogliatoi con uomini sedicenti donne, e quando, quasi in lacrime, chiedevano rispetto e protezione si trovavano accusate di transfobia.