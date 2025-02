Ilfattoquotidiano.it - Trump annuncia dazi del 25% sull’import di acciaio ed alluminio. Canada e Messico i più colpiti

Donaldhatodel 25% sulle importazioni statunitensi di. Nel 2024 le importazioni dei due metalli hanno raggiunto un valore di 50 miliardi di dollari. Gli Usa compranosoprattutto dal(9,5 miliardi di dollari), dagli Emirati Arabi (1,1 miliardi) e dal(690 milioni) mentre l’proviene prevalentemente da(11 miliardi),(6,5 miliardi), Brasile e Cina (% miliardi).Lo scopo deiè quello di rafforzare la produzione nazionale, tuttavia questo ha ricadute sui prezzi e sul costo di tutti i prodotti per la cui costruzione si impieganoed. Gli Stati Uniti fanno molto affidamento sulle importazioni per soddisfare una larga parte della domanda di settori come l’edilizia, la produzione di automobili, il confezionamento di bevande e l’ equipaggiamento militare.