Lettera43.it - Truffa in nome di Crosetto, ipotesi associazione a delinquere

Leggi su Lettera43.it

Gli inquirenti stanno indagano anche per l’diper quanto riguarda il maxi raggiro indel ministro Guido, messo in piedi datori che spacciandosi per il capo della Difesa hanno chiesto ingenti somme di denaro a noti e importanti imprenditori, tra cui Massimo Moratti, da usare per il riscatto di fantomatici giornalisti rapiti in Medio Oriente.indel ministro, ha denunciato anche EsselungaSupermarket Esselunga (Getty Images)Intanto è arrivata una quarta denuncia, da parte di Esselunga (famiglia Caprotti): si aggiunge a quelle di Moratti, che ha versato quasi un milione di euro, e delle famiglie Aleotti e Beretta, che hanno subito tentate truffe. C’è il sospetto che anche altri imprenditori siano caduti nella trappola versando ingenti somme di denaro.