Ilgiorno.it - Trovati i corpi di Cristian Mauri e Paolo Bellazzi. Erano dispersi in Grignetta da 48 ore

Lecco, 10 febbraio 2025 –sono stati individuati. Nel tardo pomeriggio di oggi, quando ormai era già buio, i soccorritori sono riusciti a trovare, 48 anni di Vimercate e, stessa età, di Cambiago, i due escursionistida sabato in. Sono morti entrambi. I lorosono stati individuati nel canalone Caimi, dove domenica sera i vigili del fuoco hanno intercettato e localizzato il segnale del cellulare ancora acceso di uno dei due. Si troverebbero a circa metà canalone. Ancora da chiarire quanto successo, se siano precipitati oppure se siano morti assiderati dopo essersi persi a causa della bufera che li ha sorpresi mentre cercavano di tornare a valle. Per cercare sono stati impiegati tutti gli uomini, i mezzi e le risorse disponibili: i soccorritori del Soccorso alpino, i militari della Guardia di finanza, i vigili del fuoco, elicotteri, droni, unità cinofile, dispositivi da guerra elettronica per georeferenziare i loro telefonini.