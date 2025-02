Metropolitanmagazine.it - Trovate in Libia due fosse comuni: contengono i corpi di quasi cinquanta migranti

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Negli ultimi giorni sono state rinvenute indue; al loro interno, vi sono idi quarantanove persone. Secondo le autorità giudiziarie libiche e la Mezzaluna Rossa (equivalente della Croce Rossa italiana), la prima di esse contiene diciannove cadaveri ed è emersa lo scorso giovedì in una fattoria di Jikharra, città a nord-est del Paese. La seconda, invece, si trova in una zona desertica vicino a Cufra, nel sud-est, asettecento chilometri di distanza dall’altra. Quest’ultima scoperta sarebbe legata a un’operazione delle forze dell’ordine che ha condotto all’arresto di quattro uomini, sospettati di essere a capo di un traffico illecito didallaverso l’Europa. Per la procura «c’era una banda i cui membri hanno deliberatamente privato idella loro libertà.