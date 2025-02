Ilrestodelcarlino.it - Troppi escursionisti incoscienti in montagna, come prepararsi per evitare incidenti

I casi in Emilia-Romagna nelle ultime settimane: sulla neve senza ramponi, persi nella nebbia o travolti da una valanga, famiglie sorprese dal buio lungo i sentieri. Alcune regole da seguire per affrontare le gite in quota in sicurezza e con prudenza. I consigli dell'esperto: "Nessuno andrebbe a fare sub senza una formazione, così dovrebbe essere anche in