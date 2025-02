Ilrestodelcarlino.it - Troppi alti e bassi. Ascoli, così non va

La pesantissima sconfitta di Rimini (2-0) ha costretto l’a guardarsi nuovamente allo specchio per fare i conti con ciò che è stato e provare a determinare invece ciò che sarà. Sempre al netto di tutto il discorso societario e delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza su alcune aziende legate al Picchio che adesso iniziano a preoccupare seriamente. Le attenzioni delle Fiamme gialle e della Procura di Milano già nel febbraio 2023 si erano focalizzate su alcune aziende, tra cui la Cedibi Srl di Giuseppe Mancuso (ex socio bianconero al 12% tra la fine dello stesso anno e nei mesi successivi), finite all’interno di un’inchiesta che portò al sequestro preventivo di 7 milioni di euro alla Bricofer Group Spa per una permuta merce-pubblicità in grado di configurare, secondo gli inquirenti, alcuni illeciti fiscali nella fornitura di servizi e spazi pubblicitari (bartering).