Ilrestodelcarlino.it - "Troppe feci di cani". Mobilitati vigili ed Enpa

Cittadini incivili che non puliscono lelasciate dai proprinelle strade e dei parchi di Meldola. Gli episodi segnalati si sono moltiplicati in questi mesi, così da spingere l’amministrazione comunale a invitare i cittadini a rispettare il regolamento comunale. "Si tratta di un fenomeno spiacevole, che compromette la pulizia e il decoro del paese oltre ad avere implicazioni sanitarie. Il comportamento educato e civile di molti è vanificato da quello irrispettoso di pochi", dice l’amministrazione comunale. Il sindaco Cavallucci ha poi incontrato l’Ente Nazionale Protezione Animali () e la polizia locale (nella foto, col sindaco al centro) per chiedere un’intensificazione dei controlli legati al rispetto del regolamento per il benessere e la tutela deie il controllo per la rimozione delle deiezionine.