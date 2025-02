Sport.quotidiano.net - Troppa Ternana per l’Arezzo: Pattarello illude, poi dilagano le Fere

Terni, 10 febbraio 2025 – Comincia con una sconfitta l'avventura di Cristian Bucchi sulla panchina dell'Arezzo. A Terni, ma poi gli amaranto concedono spazi fatali agli avversari dove si infila nel primo tempo Cicerelli che ribalta la contesa con una doppietta nel giro di due minuti e poi nella ripresa Curcio sigilla il risultato sul definitivo 3-1. In pochi giorni era difficile una netta inversione di tendenza, però prosegue l'andamento lento. I numeri dicono che sono appena 5 i punti raccolti dal cavallino nelle ultime 6 partite e adesso, in classifica, c'è da guardarsi le spalle dal rientro di Pineto e Pianese. Bucchi aveva preparato un piano gara aggressivo disegnando l'Arezzo con un 4-2-3-1 elastico che non varia nemmeno con il forfait in extremis di Ravasio, fermato da un infortunio nel riscaldamento.