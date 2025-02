Ilrestodelcarlino.it - "Troppa ingenuità, poca esperienza. Ma non siamo inferiori nel gioco"

Purtroppo abbiamo perso, ed è un peccato – commenta a caldo Massimo Gadda –. L’Ancona ha disputato una buonissima partita, forse non tante palle gol ma contro il Teramo non era semplice. Loro difendono bene, ma anche noi abbiamo rischiato poco. Peccato, non meritavamo di perdere, lo 0-0 sarebbe stato risultato più giusto. E’ vero, abbiamo commesso qualche, l’impressione è che di fronte a queste squadre ci manchi ancora qualcosa. Furbizia,, fisicità:non sule sulla prestazione, quanto su questi aspetti". Gadda si riferisce alla circostanza in cui Loncini è sfuggito a Marino a centrocampo e l’esterno dei dorici non ha commesso fallo per fermarlo, da quell’azione è nato il gol del vantaggio del Teramo: "Abbiamo commessoin mezzo al campo, abbiamo lasciato andare via un giocatore, ma non è la prima volta che qualcosa concediamo, ripeto che rispetto a queste squadre che ci stanno davanti ci manca qualcosa.