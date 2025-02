Sport.quotidiano.net - Tris Portuense col Castenaso. Bella prova dopo il cambio tecnico

Leggi su Sport.quotidiano.net

3 atletico: Wangue, Mariani Batista, Sovrani, Di Domenico, Alberi, Masu, Simeoni, Sassoli, Baglietti (45’st Renzi), Mirontsev (25’st Formigoni), Fantoni (20’st Biasini). A disp: Gaiani, Rossi, Cocchi, Zappaterra, Braghiroli. All. Baiesi. ATLETICO: Avino, Maddaloni, Alberti (1’st Romagnoli), Alberti, Vinjolli, Meacci, Garuti, Rubino, Crimi (19’st Morelli), Bolelli (7’st Zaccherini), De Brasi, Cini. A disp: Albertazzi, Anania, Napolitano, Frison, Bergami, Macaluso. All. Gabriellini. Arbitro: Matteo Sani di Faenza. Marcatori: 10’pt Sassoli, 14’pt Baglietti, 6’st Masu, 22’st Morelli. Note: ammoniti Mirontsev, Maddaloni, Meacci, Garuti, Cini. Torna alla vittoria laun lungo periodo di digiuno, periodo migliore non potrebbe esserci contro una diretta concorrente per la salvezza e nella prima gara ufficiale della prima squadra nel campo in erba sintetica, coperto da un finanziamento di 1,2 milioni di euro del Pnrr tra il campo (omologato fino alla serie D) vero e proprio e l’illuminazione.