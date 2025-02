Sport.quotidiano.net - Triplice fischio al 34’ del primo tempo: si tornerà in campo tra dieci giorni. Tra Urbino e Chiesanuova vince la nebbia: partita sospesa dopo il gol di Mongiello

(Garaal 34’per) (4-3-1-2): Alessandroni; Mari, Boccioletti, Morelli, Bellucci; Tamagnini, Cusimano, Zancocchia; Bardeggia; Galante, Palazzi. All. Mariani N.(4-4-2): Fatone; Perini, Tempestilli, Russo, Canavessio; Monaco, Vitucci, Tanoni, Pasqui;, Sfasciabasti. All. Mobili. Arbitro: Bevere di Chivasso. Rete: 13’ ptsu rigore. Va in scena al Montefeltro uno dei big match di giornata con l’che ritrova il duo d’attacco Galante e Bardeggia, e il, reduce dalla sonora sconfitta con il Tolentino, che approccia la gara con un difensivo 4-4-2, senza Sbarbati che si accomoda in panchina. Ma è lache dalla mattina incombe sua farla da padrona, e in pochi vedono il fallo di Mari al 13’: Bevere assegna il rigore altrasforma, con Alessandroni che quasi ci arriva.