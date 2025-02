Sololaroma.it - Trigoria, domani la ripresa degli allenamenti: Ranieri ritrova tutti i big

Dopo il prezioso successo contro il Venezia, la Roma si concentra sull’andata dei playoff di Europa League, in programma giovedì alle 21;00 al Do Dragao contro il Porto. Claudioha concesso un giorno di riposo ai suoi, con laprevista. Formazione verso il “top 11” con il PortoIl tecnico giallorosso ritroverà pezzi importanti: Manu Koné, rientrante dalla squalifica, oltre a Mats Hummels e Leandro Paredes, a cui era stato concesso un turno di riposo contro il Venezia.e tre sono destinati a riprendersi una maglia da titolare. Con loro, spazio a Pellegrini (favorito su El Shaarawy) e Saelemaekers, mentre saranno esclusi Celik, Rensch, Cristante e Gourna-Douath, quest’ultimo fuori dalla lista UEFA. Confermati gli altri sei scesi in campo a Venezia:dovrebbe puntare quindi su quella che si avvicina alla formazione “ideale”, senza turnover vista l’importanza della sfida.