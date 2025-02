Bergamonews.it - Treviglio fa cinque di fila: battuta anche Desio, 2° posto sempre più solido

La TAVvince la quinta gara consecutiva cone consolida la seconda posizione, ora con sei punti di vantaggio sulla terza. Al PalaFacchetti c’è l’esordio in biancoverde di Restelli; il quintetto trevigliese conduce per quasi tutto l’incontro e, conuomini in doppia cifra, conquista la posta in palio: 89-82 il punteggio finale.La partenza di coach Villa è tradizionale, con Vecchiola, Alibegovi?, Reati, Zanetti e Marciuš. Dall’altra parte, Regazzi (subentrato da pochi giorni a Gallazzi) schiera Fumagalli, l’ex Cipolla, Elli, Mazzoleni e Chiumenti. Dopo la tripla di Elli, Reati pareggia dall’arco (7-7 al 3?).dai 6,75 c’è l’allungo firmato in serie da Sergio, Vecchiola e dallo stesso capitano trevigliese: 20-13. Sergio firma il +9, poi Bartninkas riduce il ritardo sino al 26-21 della prima sirena.