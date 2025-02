Lanazione.it - Treni, pendolari in difficoltà: furti di rame causano ritardi a Firenze

, 10 febbraio 2025 – Ancora un furto disulla linea ferroviaria tra Pontassieve e Compiobbi ed ennesima giornata di caos per i. La sottrazione di cavi ha provocatoe disagi per centinaia di viaggiatori. Newpressphotoe disagi causati dadiTra i convogli maggiormente colpiti, in base all’ultima rilevazione delle 8,23: Treno 18745 (-Chiusi) in ritardo di 30 minuti; Treno 18741 (Pontassieve-Arezzo) in ritardo di 27 minuti; Treno 18828 (Arezzo-Prato) in ritardo di 24 minuti. Non è la prima volta che idiproblemi sulla tratta: il fenomeno, purtroppo, è ricorrente e mette a dura prova la pazienza dei viaggiatori. Ma se irappresentano un problema serio, non sono l’unico motivo dei disservizi sulla linea.