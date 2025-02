Ilgiorno.it - Treni in Lombardia, consegnati i 51 nuovi Donizetti. Lucente festeggia, i pendolari meno

Milano, 10 febbraio 2025 – “Insono statitutti i 51”. Così l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco, conferma soddisfatto che entro la fine del 2025 “la rivoluzione della mobilità voluta dalla Regione consentirà di avere un servizio ferroviario locale effettuato esclusivamente con, confortevoli e moderni”. Si punta a decongestionare il capoluogo lombardo “Come stanno dimostrando i dati, l’immissione dei “”, dei ‘Colleoni’ e dei “Caravaggio” sta migliorando sensibilmente le performance in termini di puntualità. “Adesso – ha aggiunto– attendiamo l’avanzamento deciso e rapido dei lavori infrastrutturali che stanno interessando gran parte della rete ferroviaria per consegnare ai lombardi, anche in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, un servizio trasportistico su ferro ancora più competitivo ed efficiente.