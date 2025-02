Travis Kelce ha sottomesso Taylor Swift Booed e Donald Trump ha applaudito la notte a dimenticare per la coppia d’oro americana

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-10 13:04:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Come vanno le notti, non avrebbe potuto andare molto peggio per laera una figura periferica mentre i capi di Kansas City furono spazzati via dalle Philadelphia Eagles nel Super Bowl 59 mentre guardava la fidanzataricevette un accordo accidentato dalla folla di New Orleans.I Chiefs arrivarono cercando di assicurarsi una storica tre torta, ma non andarono mai ad andare con la difesa degli Eagles che arrivava al quarterback Patrick Mahomes, la cui controparte Jalen Hurts era spietatamente efficiente in ogni elemento del gioco.Gli Eagles hanno vinto 40-22 conche gestisce solo quattro catture per 39 yard in quella che potrebbe essere la partita finale della sua carriera.