Tragico frontale in galleria | arrestato un 27enne senza patente e positivo alla cocaina morto un papà di 3 figli

Nel pomeriggio di domenica 9 febbraio unmilanese, che non aveva mai preso lae che era sotto l’effetto della, ha provocato un terribilenellaa Marone, in prossimità del lago d’Iseo nel bresciano, in seguito al quale èMarco Contessi, 39enne padre di tre.Le dinamiche dello scontroDopo approfondite analisi si è scoperto che il, che è stato poi, non aveva mai conseguito la. Sembra che l’uomo, a bordo della sua Lancia Ypsilon, abbia effettuato un sorpasso azzardato su un furgoncino, schiantandosi frontalmente con l’auto guidata da Contessi, che era insiemesua compagna, ferita gravemente e trasportata in prognosi riservata al Civile di Brescia.Chi era Marco ContessiMarco Contessi, tecnico informatico residente a Breno, era un grande appassionato di calcio ed era stato anche allenatore dei giovani e dei giovanissimi all’Us Breno e all’oratorio del paese.