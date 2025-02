Bergamonews.it - Tragedia sulla Brebemi: camion contro un’auto in piazzola di sosta, muore un 57enne

nella mattinata di lunedì 10 febbraio lungo l’autostrada, nel tratto compreso tra Calcio/Antegnate e Chiari Ovest.Secondo le prime informazioni, attorno alle 6.30 un mezzo pesante sarebbe uscito di carreggiata, travolgendoche si era fermata in unadi: l’uomo che si trovava all’interno della vettura, 57 anni, è deceduto in seguito al violento impatto, mentre l’autista delè stato accompagnato all’ospedale di Chiari per accertamenti.Sul posto dell’incidente due ambulanze, due automediche, gli agenti della Polizia Stradale di Chiari, i vigili del fuoco del comando provinciale di Bergamo e il personale della società autostradale.Seguono aggiornamenti.