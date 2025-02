Abruzzo24ore.tv - Tragedia nella Marsica: il giovane ex pugile Mattia Gemini muore suicida a 33 anni

L'Aquila - La comunità di San Pelino è in lutto per la morte di, un uomo solare e amato che ha lasciato un vuoto enorme. Un’intera comunità è stata travolta dalla notizia della morte di, un exdi 33trovato senza vita questa mattinasua auto, parcheggiata in via Romana, a San Pelino, frazione di Avezzano. Le prime ricostruzioni sembrano suggerire che si tratti di un gesto volontario: l’uomo avrebbe scelto di togliersi la vita con un colpo d'arma da fuoco, probabilmente un fucile. Accanto al corpo è stato rinvenuto un biglietto d’addio, ora al vaglio delle autorità competenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia scientifica, i carabinieri e il personale del 118., conosciuto per la sua grande passione nel lavoro, gestiva un’officina meccanica ad Avezzano.