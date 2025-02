Dayitalianews.com - Tragedia nel mondo della radio: è morto Alex Benedetti, dj e direttore di Virgin Radio. Si teme un suicidio

Leggi su Dayitalianews.com

tragicamente all’età di 53 anni, dj edi. Come riportato dal Corriere si sarebbe trattato di un, infattisi sarebbe lanciato nel vuoto dal suo ufficio in via Turati a Milano. Sul posto è subito intervenuta la polizia e gli ultimi attimi di vita del dj sarebbero stati ripresi dalle telecamere interne del palazzo, dove ha sede la. Inoltre sembra che, prima di buttarsi giù, abbia lasciato una lettera, probabilmente per spiegare il suo gesto estremo.Chi erasi avvicinò alla musica alla tenera età di 13 anni e negli anni ’80 iniziò a lavorare come dj, fino alla svolta che arrivò nel 1994 con l’iniziocollaborazione conItalia Network.iniziò a crescere professionalmente sempre di più nel, senza però mai abbandonare la carriera da dj.