Tragedia ad Alghero: bambina di 8 anni muore dopo intervento alle tonsille, aperte due inchieste

Unadi 8, residente a Villanova Monteleone, piccolo comune in provincia di Sassari, è morta all’ospedale civile di, a seguito di complicazioni sopraggiunteunchirurgico. L’operazione, effettuata giovedì 6 febbraio nel reparto di Otorinolaringoiatria, sembrava essere andata bene, tanto che per la mattinata di oggi erano previste le dimissioni. Tuttavia, un’improvvisa complicanza ha portato al decesso della piccola, lasciando sgomenta la comunità e aprendo la strada a due: una interna della Asl n.1 di Sassari e una della Procura della Repubblica.Il racconto dellaLaera stata ricoverata alcuni giorni fa nel reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale diper sottoporsi a undi routine, che non aveva mostrato criticità né durante l’operazione né nel periodo immediatamente successivo.