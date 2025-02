Secoloditalia.it - Tragedia a Virgin Radio: il direttore Alex Benedetti si è tolto la vita nel suo ufficio

Leggi su Secoloditalia.it

questa mattina a Milano, a, dove ilsi è lanciato nel vuoto dalla finestra del suonel palazzo di via Turati, nel centro di Milano, dove hanno sede tutte le emittenti del GruppoMediaset.aveva 53 anniLe autorità stanno indagando sull’accaduto, ma tutti gli indizi suggeriscono per l’ipotesi di un gesto volontario da parte deldi, che è l’emittente rock del GruppoMediaset. Le piste investigative sono supportate anche dai video delle telecamere di sorveglianza. Sul posto è intervenuta la polizia con l’equipaggio della scientifica., 53 anni, non ha lasciato un biglietto da addio. Chi lo conosceva – sentito dai poliziotti e secondo quanto riferito dall’agenzia AGI – ha riferito che nell’ultimo periodoera depresso a causa di un problema di natura economica.