Tragedia a Roseto | muore a 41 anni Angelo Lavalle un’intera comunità sconvolta

Teramo - Un’improvvisa malattia porta via, padre di famiglia e professionista apprezzato. Oggi i funerali nella chiesa del Sacro Cuore a. Unaha colpito ladicon la prematura morte di, deceduto a soli 41dopo una breve battaglia contro una malattia fulminante. Dopo appena quattro mesi dalla diagnosi,ha perso la vita, lasciando nel dolore la moglie Loredana e i due figli piccoli, Christian e Amanda. A piangerlo anche il padre Giancarlo, noto dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di, che insieme alla famiglia e a tanti amici ha ricevuto numerosi messaggi di affetto.era un tecnico della Marano Costruzioni, molto stimato per la sua professionalità e per il carattere generoso. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la cittadina, dove amici, colleghi e concittadini hanno voluto esprimere il loro cordoglio.