Thesocialpost.it - Tragedia a Brescia: neonata muore dopo il parto, medico si toglie la vita

Leggi su Thesocialpost.it

Una vicenda drammatica ha sconvolto la provincia di. Unaha perso lasubitoil. I genitori hanno denunciato l’ospedale e l’équipe medica. Qualche giorno, uno dei medici coinvolti si è tolto la, gettandosi nel vuoto.Leggi anche: Mamma 19enne e la figliamorte a poche ore di distanza: in ospedale per “problemi respiratori”, era stata dimessa il giorno primaLe autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause del decesso della piccola e verificare eventuali responsabilità dei sanitari.L’indagine della Procura diLa Procura ha aperto un’inchiesta e ha messo sotto indagine dieci medici dell’ospedale di Desenzano. Il Nas diha acquisito la documentazione sanitaria per analizzare l’operato dell’équipe medica che ha assistito il