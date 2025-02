Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-02-2025 ore 20:30

Luceverdeveri trovati dalla redazione delsulla principale rete viaria della capitale ancora qualche problema per incidente su via Ardeatina dove ci sono rallentamenti e code tra via delle Sette Chiese via nesazio in uscita dalla capitale resta chiusa via Appia Antica l'altezza dell'ardeatina dove sono in Corso alcuni accertamenti su un edificio è cambiata la viabilità attenzione quindi alla segnaletica di al via da oggi lavori in viale della Piramide Cestia Ci troviamo tra Porta San Paolo in piazza Albania in direzione del Circo Massimo raccomandiamo le dovute attenzioni nella guida lavori previsti questa notte sul tratto Urbano della A24-teramo dalle 22 chiuso tra la tangenziale est e Portonaccio in uscita daQuindi in direzione del raccordo la riapertura domani mattina alle 6 è chiusa di conseguenza sulla tangenziale est l'immissione sulla 24 sempre sulla tangenziale est per lavori di notte fino al 24 febbraio tra le 22 e le 6 transito su carreggiata tra la 24Teramo e Largo Settimio Passamonti in direzione di San Giovanni attenzione alla segnaletica ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito