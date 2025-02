Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-02-2025 ore 18:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdeveri trovati dalla redazione consuete spostamenti di queste ore sul raccordo anulare con rallentamenti e code in carreggiata esterna tra laFiumicino allanina stessa situazione carreggiata interna tra Tiburtina via Prenestina rallentamenti e code in uscita dalla capitale anche sul tratto Urbano della A24Teramo da Tor Cervara al Raccordo Anulare su via Flaminia per un incidente rallenta che coda in uscita dalla città all'altezza di Riano ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale rallentamenti e code tra viale di Tor di Quinto via dei Campi Sportivi verso San Giovanni via via da oggi la in viale della Piramide Cestia Ci troviamo tra Porta San Paolo e piazza Albania in direzione del Circo Massimo raccomandiamo le dovute attenzioni nella guida ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito